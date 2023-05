Daftar Lengkap Nominasi Dahsyatnya Awards 2023, Ada Mahalini hingga Cipung, Simak Cara Vote-nya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah deretan daftar nominasi Dahsyatnya Awards 2023 lengkap dengan cara vote para selebriti terfavorit.

Acara penghargaan Dahsyatnya Awards kembali digelar setelah dua tahun absen karena pandemi Covid-19.

Acara Dahsyatnya Awards 2023 akan digelar di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Senin (29/5/2023) mendatang.

Terdapat beberapa kategori baru di Dahsyatnya Awards ke-13 ini seperti Talent Search Terdahsyat, Pendatang Baru Terdahsyat, Digital Creator Muda Terdahsyat, dan Co-Host Terdahsyat.

Pemenang dari setiap akan terpilih melalui voting yang berlangsung mulai 10 Mei hingga 28 Mei 2023.

Dahsyatnya Awards 2023 akan dipandu Raffi Ahmad, Denny Cagur dan Ayu Dewi.

Lantas siapa saja nominasi Dahsyatnya Awards 2023?

Berikut nominasinya berdasarkan kategori penghargaan:

Kategori Juri Terdahsyat

1. Anang Hermansyah (A1)

2. Arnold Poernomo (A2)

3. Denny Sumargo (A3)

4. Judika (A4)

5. Rossa (A5)

Kategori Talent Search Terdahsyat

1. Indonesia's Got Talent (B1)

2. Indonesian Idol Season XII (B2)

3. Masterchef Indonesia Season 10 (B3)

4. The Indonesian Next Big Star (B4)

Kategori Lagu Terdahsyat

1. Komang - Raim Laode (C1)

2. Menyesal - Yovie Widianto feat Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya (C2)

3. Rungkad - Happy Asmara (C3)

4. Sang Dewi - Lyodra, Andi Rianto (C4)

5. Sial - Mahalini (C5)

6. Tak Segampang itu - Anggi Marito (C6)

Kategori Pendatang Baru Terdahsyat

1. Farel Prayoga (D1)

2. Nabilah Idol (D2)

3. Pasheman'90 (D3)

4. Paul Idol (D4)

5. Rony Idol (D5)

6. Salma Idol (D6)

Kategori Digital Creator Muda Terdahsyat

1. Bulan Sutena (E1)

2. Fadil Jaidi (E2)

3. Fuji An (E3)

4. Happy Asmara (E4)

5. Putih Abu-abu (E5)

6. Thariq Halilintar (E6)

Kategori Si Paling Viral Terdahsyat

1. Alif Cepmek (F1)

2. Bunda Corla (F2)

3. Fajar Sadboy (F3)

4. Farel Prayoga (F4)

5. Rayyanza alias Cipung (F5)