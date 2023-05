Sosok Fandy Christian Jadi Sorotan Usai Bukti Chat Mesra dengan Wanita Lain Diunggah Dahlia Poland

TRIBUNJABAR.ID - Inilah sosok Fandy Christian suami dari Dahlia Poland.

Nama aktor Fandy Christian mendadak menjadi perbincangan hingga menjadi trending topic di Twitter, Senin (15/5/2023).

Fandy Christian menjadi sorotan setelah istrinya, Dahlia Poland, mengunggah foto chat mesra yang diduga terjadi antara sang suami dengan wanita lain.

Namun, unggahan tersebut kini hilang dari Instagram Story Dahlia Poland.

Akan tetapi tangkapan layar unggahan istri Fandy Christian itu sudah beredar di media sosial.

Setelah viral terkait chat mesra yang diunggah di media sosial, Dahlia Poland menegaskan bahwa hal itu semua bukan gimmick.

"Yang bilang gimmick-gimmick buat naikin rating, yang tahu aku dari lama pasti tau aku orangnya kayak apa," tulis Dahlia Poland di instagram, Senin (15/5/2023).

"Makasih yang udah kasih aku semangat. This to shall pass kalo kata papa J," lanjut Dahlia.

Dahlia Poland buka suara setelah chat mesra yang diduga terjadi antara suaminya, Fandy Christian dan wanita lain viral.

Bahkan kini Dahlia Poland telah meng-unfollow akun Instagram Fandy Christian.

Tengah ramai diperbincangkan, lantas bagaimanakah sosok Fandy Christian tersebut?

Sosok Fandy Christian

Fandy memiliki nama lengkap Fandy Christian Halomoan.

Fandy Christian adalah artis kelahiran 10 November 1985.

Ia memulai karier di dunia hiburan Tanah Air dengan membintangi FTV.