Dahlia Poland Diduga Diselingkuhi Fandy Christian, Inara Rusli Beri Dukungan Sebut Perempuan Mandiri

TRIBUNJABAR.ID - Istri penyanyi Virgoun, Inara Rusli memberikan semangat kepada Dahlia Poland yang rumah tangganya diterpa isu perselingkuhan.

Baru-baru ini Dahlia Poland membongkar isi percakapan yang diduga milik suaminya, Fandy Christian dengan perempuan lain.

Sementara itu, Inara Rusli telah lebih dahulu membongkar perselingkuhan suaminya.

Melalui sebuah unggahan Instagram story, Inara Rusli memberikan semangat kepada Dahlia Poland yang diduga mengalami hal serupa sepertinya.

Dalam unggahannya itu, Inara Rusli menyebut Dahlia Poland sebagai perempuan yang mandiri.

"Ini perempuan mandiri banget masyaallah @dahliachr wonder woman, banzai dapol!!!," tulis Inara Rusli dikutip dari Instagram @mommy_starla pada Senin (15/5/2023).

Unggahan Inara Rusli itu di-repost oleh Dahlia Poland di akun pribadinya.

"Inaaa, banzai," balas Dahlia Poland dengan emoji memeluk.

Dahlia Poland Bongkar Chat Fandy Christian dan Perempuan Lain

Sebelumnya diberitakan Dahlia Poland membongkar isi percapakan antara Fandy Christian dengan perempuan lain.

Dalam percakapan itu, Fandy Christian memberikan ucapan bernada mesra pada perempuan selain istrinya.

"Enggak bb, makasih banget kamu udah peduli, udah sayang sama aku. Thanks a lot. Enggak bawel, enggak ikut campur. You make me feel better dan tadi bisa aku nahan dan diem aja depan banyak orang. Aku sayang kamu," tulis dari percakapan pertama.

Kemudian terlihat balasan atas pesan tersebut, "I love you fan, makasih udah perhatian dan dengerin aku."

"Makasih Cha," terlihat balasan dari pesan tersebut.