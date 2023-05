Sosok Dahlia Poland, Bongkar Chat Mesra Fandy Christian ke Wanita Lain, Tegaskan Bukan Gimmick

TRIBUNJABAR.ID - Inilah sosok Dahlia Poland, istri dari Fandy Christian yang mendadak menjadi sorotan.

Nama Dahlia Poland mendadak menjadi perbincangan hingga menjadi trending topic di Twitter, Senin (15/5/2023).

Hal tersebut setelah dirinya mengunggah bukti chat yang diduga terjadi antara sang suami dengan wanita lain.

Dalam chat tersebut Fandy Chrsitian menyebut wanita yang diduga selingkuhannya sebagai "my weekdays".

Dahlia Poland pun memberikan sindirian pedas.

"My weekdays ceunah, soalnya minggu libur. Amazing kalian," tulis Dahlia Poland dalam Instagram Storynya, Minggu (14/5/2023).

Namun, unggahan Dahlia Poland tersebut kini telah dihapus.

Akan tetapi, Dahlia Poland juga buka suara setelah hal tersebut viral.

"Yang bilang gimmick-gimmick buat naikin rating, yang tahu aku dari lama pasti tau aku orangnya kayak apa," tulis Dahlia Poland di instagram, Senin (15/5/2023).

"Makasih yang udah kasih aku semangat. This to shall pass kalo kata papa J," lanjut Dahlia.

Dahlia Poland buka suara setelah chat mesra yang diduga terjadi antara suaminya, Fandy Christian dan wanita lain viral.

Tengah menjadi perbincangan, lantas bagaimanakah sosok Dahlia Poland?

Sosok Dahlia Poland

Dahlia Poland lahir pada 5 Maret 1997.

Perempuan berusia 25 tahun itu merupakan pemeran dan model berkebangsaan Indonesia keturunan Jawa, Betawi dan Amerika Serikat.