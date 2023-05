Momen Dian Sastro Jadi Dosen Pembimbing UI, Begini Reaksi Mahasiswa saat Ketemu Sang Aktris Langsung

TRIBUNJABAR.ID - Baru-baru ini momen Dian Sastrowardoyo jadi dosen pembimbing Mahasiswa UI, viral di media sosial.

Sontak hal itu pun menjadi momen langka bagi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Diketahui, wanita cantik yang akrab disapa Dian Sastro itu selain menjadi aktris cantik, ia juga menjadi dosen di vokasi UI.

Aktivitasnya di dunia akademis tersebut jarang tersorot.

Namun, kali ini dalam postingan Instagram Story terbaru, sang aktris tampak me-repost unggahan yang dibagikan mahasiswanya.

Baca juga: Film Gadis Kretek, Dian Sastro dan Putri Marino Akan Adu Akting Dalam Kisah Asmara dan Politik

Sejumlah mahasiswa membagikan foto setelah bertemu dan melakukan bimbingan di kampus.

Sebut saja akun Instagram @fikriramadhandi membagikan video saat seorang mahasiswa tampak berdiskusi dengan Dian Sastro di dalam kelas.

Pada unggahan berikutnya, sang mahasiswa juga berterima kasih pada wanita 41 tahun itu.

"Thank you so much mba @therealdisastr atas waktu bimbingannya mba," tulis akun tersebut.

Berikutnya, pemilik akun @hagaipakan turut membagikan foto bersama dian sastro saat duduk di sebuah bangku bersama.

"Bersama bu dosen," tulisnya.

Momen Dian Sastrowardoyo jadi dosen awalnya diketahui lewat unggahan seorang mahasiswa di akun TikTok pribadinya, @fikrigansbay.

Dalam video tersebut, seorang mahasiswa mengungkapkan reaksi bertemu langsung dengan pemeran dalam film Ada Apa dengan Cinta.

Wanita yang telah meraih gelar Master of Management pada Agustus 2014 itu, tampak mengenakan pakaian kasual saat mengajar.