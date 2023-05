Sosok Rony Parulian Tersingkir dari Indonesian Idol XII, Dapat Julukan Rocker Masa Kini dari Judika

TRIBUNJABAR.ID - Ajang pencarian bakat Indonesian Idol XII telah melewati babak Road to Grand Final, Senin (8/5/2023).

Dalam babak ini terdapat tiga peserta yang bersaing di panggung megah Indonesian Idol XII.

Ketiga peserta tersebut adalah Rony Parulian, Nabila Taqiyyah dan Salma Salsabil.

Namun, hasil peroleh suara Rony Parulian mendapatkan dukungan terendah diantara dua temannya itu.

Diketahui, Top 3 Indonesian Idol menyanyikan dua lagu ditambah penampilan trio sebagai Magnific3nt.

Salma, Nabila dan Rony menyanyikan medley lagu Bahagia dari GAC, Pandangan Pertama milik RAN dan Semua Jadi Satu milik Malyda & 2D.

Kemudian, para peserta bernyanyi secara duet bersama juri tamu Indonesian Idol yaitu Afgan, Armand Maulana dan Momo.

Peserta pertama yang tampil yakni Nabila dengan Afgan membawakan lagu Jodoh Pasti Bertemu.

Kemudian ada duet Rony dan Armand Maulana menyanyikan lagu Kamu dari Coboy Junior.

Terakhir, Salma berkolaborasi dengan Momo membawakan lagu Cobalah Mengerti.

Kemudian di babak The Ultimate Song, Salma menyanyikan lagu Decode dari Paramore, Rony dengan Oh! Darling milik The Beatles, terakhir Nabila dengan No dari Meghan Trainor.

Menilik unggahan akun Instagram @Indonesianidolid, tampak mengunggah potret Rony Idol.

"Terima kasih @ronyparulian__ udah berjuang sampai di titik ini! Terus berkarya dan sukses selalu," bunyi caption unggahan tersebut, Senin.

Sosok Rony Parulian