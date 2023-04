Masuk Puncak Arus Balik Kedua, Polresta Bandung Pastikan Tak Ada Kendaraan yang Menyalip Agar Lancar

TRIBUNJABAR.ID/LUTFI AHMAD MAULUDIN

Polresta Bandung memberlakukan one way saat arus balik Lebaran 2023 di Cikaledong, Nagreg, Kabupaten Bandung, Sabtu (29/4/2023). Pada kesempatan itu, personel TNI-Polri menghibur warga yang terdampak one way dengan live music.