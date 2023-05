Canva via Surya.co.id

TRIBUNJABAR.ID - Berikut inilah jadwal puasa Ayyamul Bidh di bulan Syawal 1444 H, lengkap dengan bacaan niat puasa dan keutamaannya.

Setelah menyelesaikan puasa Ramadhan, umat muslim menyambut bulan Syawal.

Terdapat beberapa amalan yang dapat dikerjakan umat Muslim selama bulan Syawal tersebut.

Setelah mengerjakan puasa Syawal 6 hari, Anda juga bisa mengerjakan puasa Ayyamul Bidh.

Puasa Ayyamul Bidh merupakan puasa sunah tiga hari di pertengahan bulan.

Dilansir dari muslim.or.id, puasa Ayyamul Bidh dilaksanakan di tanggal ke-13, 14, dan 15 dari bulan Hijriyah (Qomariyah).

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis, dari Abu Dzar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda padanya,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

“Jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriah).” (HR. Tirmidzi no. 761 dan An Nasai no. 2425. Abu ‘Isa Tirmidzi mengatakan bahwa haditsnya hasan).



Disebut Ayyamul Bidh (hari putih) karena pada malam-malam tersebut bersinar bulan purnama dengan sinar yang putih.



Lalu, kapan jadwal puasa Ayyamul Bidh di bulan Syawal 1444 H ?

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Syawal 1444 H

- 13 Syawal 1444 H - Rabu 3 Mei 2023

- 14 Syawal 1444 H - Kamis 4 Mei 2023

- 15 Syawal 1444 H - Jumat 5 Mei 2023

Berikut bacaan niat puasa Ayyamul Bidh