Sistem One Way Diperpanjang Hingga Malam Nanti Karena Penumpukan Kendaraan di Gerbang Tol Cikatama

Kondisi arus lalu lintas di Ruas Jalan Tol Cipali KM 75, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang kini masih diberlakukan sistem one way, Rabu (26/4/2023). Tribun Jabar/Deanza Falevi

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Rekayasa arus lalu lintas satu arah atau one way masih terlihat di ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dari arah Cirebon menuju Jakarta pada Rabu (26/4/2023) sekitar pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Tribunjabar.id di Tol Cipali KM 75, tepatnya di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, jalur A maupun B dilalui oleh kendaraan dari arah Cirebon menuju Jakarta.

Kondisi lalu lintas pun terlihat ramai lancar. Kendaraan bisa melintas dengan kecepatan maksimal.

Adapun informasi yang didapat Tribunjabar.id dari pihak Jasa Marga, rekayasa lalu lintas one way itu diperpanjang karena adanya penumpukan kendaraan di Gerbang Tol Cikampe Utama (Cikatama), dari arah Cirebon menuju Jakarta sejak pagi hingga siang hari ini, Rabu (26/4/2023).

Selain itu, perpanjangan rekayasa lalu lintas one way juga berdasarkan pantauan visual CCTV dan laporan petugas kepolisian di lapangan serta prediksi peningkatan lalu lintas yang masih berlanjut hingga Rabu (26/4) malam nanti.

Antrean kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi para pemudik balik, untuk mengurai kepadatan pengelola gerbang membuka sebanyak 26 gardu pembayaran baik gardu utama maupun gardu satelit.

"Saat ini one way diberlakukan dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sampai dengan KM 72 Cikampek. Selain one way, saat ini juga masih diberlakukan contra flow dua lajur dari KM 72 Cikampek ke KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta," ujar Lisye Octaviana, Corporate Communication dam Community Development Group Head kepada Tribunjabar.id Rabu (26/04/2023).

Ia mengatakan, one way yang seharusnya berakhir pada Selasa (25/4) malam pukul 24.00 WIB, diperkirakan akan diperpanjang hingga Rabu (26/4/2023) pukul 24.00 WIB.

Namun apabila pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran tersebut masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan dari arah Timur ke Jakarta, lanjut Lisye, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas one way.

"Untuk pengguna jalan dari arah Jakarta menuju arah Timur (Trans Jawa) akan dialihkan keluar di GT Cikampek KM 72 dan melanjutkan perjalanannya melalui jalan nasional Pantura. Sementara itu, untuk rute pengguna jalan dari arah Jakarta menuju Bandung melalui Jalan Tol Cipularang masih berlaku normal," ujarnya.(*)

