Arus Balik One Way Diterapkan dari Gentong Hingga Malangbong, Pengemudi Langsung Tancap Gas

Aparat Polres Tasikmalaya Kota mengacungkan rambu one way di depan Pos Terpadu Lingkar Gentong, ruas Jalan Nasional Tasikmalaya-Bandung, Selasa (25/4/2023) malam.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Suryaman

TRIBUNJABAR. ID, TASIKMALAYA - Ribuan kendaraan arus balik memacu kendaraannya setelah diberlakukan arus "one way" mulai dari Lingkar Gentong hingga Malangbong, ruas Jalan Nasional Tasikmalaya-Bandung.

Sejumlah petugas Polres Tasikmalaya Kota yang tengah bertugas di Pos Terpadu Gentong, memberi arahan agar pengendara memacu kendaraannya.

One way dari Gentong hingga Malangbong diberlakukan, mengingat antrean kendaraan balik sudah terlalu panjang hingga Rajapolah.

Begitu one way diberlakukan, ibarat air bah, ribuan kendaraan segera memaju laju kendaraan masing-masing.

"Ketika one way' diberlakukan laju kendaraan dipercepat agar one way berjalan efektif," kata salah seorang petugas.

One way diberlakukan sekitar satu jam dan ribuan kendaraan yang menumpuk hingga Rajapolah, berhasil ditumpahkan hingga Malangbong, Garut.

"Jika terjadi lagi antrian lanjang, 'one way' akan diberlakukan lagi," ujar petugas. (*)

