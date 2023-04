H-2 Lebaran 2023, Harga Daging Ayam dan Daging Sapi di Ciamis Melonjak, Naik Hampir Setiap Hari

Pada H-2 Lebaran, Kamis (20/4/2023) harga daging ayam potong di Ciamis sudah tembus angka Rp 47.000 per kg.

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Harga daging ayam potong jenis broiler (BR) di tingkat eceran sejak H-7 di Pasar Manis Ciamis, terus bergerak naik.

Pada H-2 Lebaran, Kamis (20/4) harga daging ayam potong sudah tembus angka Rp 47.000 per kg.

Dalam empat hari terakhir, kenaikan harga daging ayam potong naik setiap hari, menyusul naiknya permintaan. Terutama untuk opor, lauknya ketupat.

Menurut Iwan, salah seorang pedagang daging ayam potong di Blok C Pasar Manis Ciamis, hari Senin (17/4) harga daging ayam potong masih di kisaran Rp 42.000 per kg.

“Kemarin (Rabu, 19/4) sudah Rp 45.000 per kg. Hari ini tembus angka Rp 47.000 per kg. Setiap hari naik terus,” ujar Iwan , pedagang daging ayam potong di Blok C Pasar Manis Ciamis, Kamis (20/4).

Iwan memperkirakan harga daging ayam potong akan naik terus sampai H-1 Idul Fitri 1444 H.

“Besok bakal naik lagi. Mungkin saja harga daging ayam potong sampai tembus Rp 50.000 per kg. Seperti lebaran tahun 2022 lalu, harga dagingayam puncaknya di angka Rp 50.000 per kg,” katanya.

Naiknya harga daging ayam potong tersebut menurut Iwan terutama meningkatnya permintaan menjelang Idul Fitri.

“Dibanding kemarin, hari ada peningkatan permintaan sampai 35 persen. Tiap hari permintaan naik terus,” ungkap Iwan.

Tidak hanya daging ayam , daging sapi di Pasar Manis Ciamis juga naik hari-hari menjelang Lebaran ini.

“Sudah naik sekarang mah. Tiga hari lalu masih Rp 140.000 per kg. Hari ini sudah Rp 160.000 per kg. Harga naik, permintaan juga naik,” ujar H Andi, pedagang daging sapi di Bllok C Pasar Manis Ciamis kepada Tribunjabar.id, Kamis (20/4/2023). (*)

