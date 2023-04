Hari Ini Puncak Arus Mudik Lebaran 2023 Tiba, Tol Cipali Macet, Sistem One Way Diperpanjang

Kondisi arus lalu lintas di Ruas Jalan Tol Cipali KM 72 pada H-3 Lebaran 2023, Rabu (19/4/2023) pagi. Sistem one way diperpanjang.

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Arus lalu lintas di Ruas Jalan Cikopo-Palimanan (Cipali) pada H-3 Lebaran 2023 mulai ramai.

Kemacetan panjang terjadi pada waktu dini hari hingga sistem rekayasa lalu lintas satu arah atau one way diperpanjang.

Menurut pantauan Tribunjabar.id di Tol Cipali KM 72 pada Rabu (19/4/2023) sekitar pukul 06.00 WIB, di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sistem one way masih diterapkan.

Pasalnya, aturan one way seharusnya berakhir pada 24.00 WIB tadi malam dan dimulai kembali pada hari ini sekitar pukul 08.00 WIB.

Koordinator Satuan Pelayanan Kementerian Perhubungan, Dihyah Amer, mengatakan, kemacetan sudah terjadi sejak malam dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.

"Sempat macet tak bergerak karena ada penangan kecelakaan di KM 74, kemacetan terjadi sampai 6 Km," kata Dihyah saat dihubungi Tribubjabar.id, Rabu (19/4/2023).

Selain itu, peningkatan volume kendaraan di Ruas Jalan Tol Cipali juga menjadi salah satu penyebabnya.

Bahkan, ia mengatakan, rekayasa lalu lintas one way pun diperpanjang.

"Informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian, rekayasa one way yang dijadwalkan selesai pada pukul 24.00 WIB pada Selasa (18/4), masih akan terus dilanjutkan."

"Diperkirakan sistem one way akan berakhir pada Rabu (19/4) sekitar pukul 12.00 WIB," ujarnya.

Dia mengatakan one way bisa saja diperpanjang lagi.

Hal itu dilakukan berdasarkan situasi di lapangan yang ditentukan pihak kepolisian.

"Namun apabila pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran one way masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan dari Jakarta ke arah timur, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas one way," ujarnya. (*)