Titik-titik Rawan Longsor di Jalur Mudik Sumedang, Termasuk di Surian dan Ganeas

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Mudik jauh-jauh hari sebelum mepet ke lebaran Idul Fitri selama musim mudik Lebaran 2023 memang leluasa.

Namun, jika kebetulan melintasi jalur mudik ke Sumedang, waktu leluasa itu harus dipakai waspada.

Jalur-jalur mudik di Sumedang memang rawan longsor.

Kondisi ruas jalan di sekitar Dusun Haurpapak, Desa Surian, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang yang ambles terus menerus, Senin (5/12/2022) sore. (Tribun Jabar/ Kiki Andriana)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumedang mengatakan potensi longsor ini akibat jenuhnya tanah oleh air.

Di Sumedang nyaris setiap hari hujan, sehingga air mengendap sampai pada lapisan tanah yang paling bawah.

Kejenuhan tanah ini mudah terpicu menjadi longsor.

Dampak pergerakan tanah di Tanjungmedar, Sumedang. Jalan rusak dan 35 rumah terancam. (Istimewa/Dok BPBD Sumedang)

Kepala Seksi Logistik dan Kedaruratan BPBD Sumedang, Adang mengatakan beberapa daerah yang akan dilalui pemudik sangat rawan bencana tersebut.

"Sebenarnya nyaris semua ya, tetapi ada yang punya kerawanan tinggi dan potensi bencananya sangat besar," kata Adang kepada TribunJabar.id, Rabu (12/4/2023).

Adang kemudian memerinci, daerah yang dimaksud itu berdasarkan kecamatan.

Yang perlu diwaspadai antara lain, Kecamatan Cimanggung, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Jatinunggal, Rancakalong, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Surian, Ganeas,

"Itu daerah yang mesti diwaspadai saat ini, termasuk Jatigede," katanya.

Jalan arteri di Sumedang yang bertebing dan berkelok, bisa menghubungkan Bandung-Cirebon via Tomo, Bandung-Majalengka via Jatinunggal, Bandung-Tasikmalaya via Wado, dan Sumedang-Subang via Rancakalong.(Laporan Kontributor TribunJabar.id Kiki Andriana dari Sumedang)