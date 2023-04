Ahmad Dhani Persilakan Once Nyanyikan Lagu Cemburu Milik Dewa 19 Asal Liriknya Diubah, Ini Sebabnya

Ahmad Dhani dan Once Mekel.

Instagram/AhmadDhaniOfficial dan Dok Once Mekel

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kisruh antara pentolan Dewa 19, Ahmad Dhani, dengan mantan vokalis Dewa 19, Once Mekel, belum berakhir.

Terbaru, tentang lagu "Cemburu".

Once mengeklaim bisa menyanyikan lagu itu dalam konsernya karena diciptakan berdua dengan Dhani.

Ahmad Dhani pun mempersilakan lagu "Cemburu" dinyanyikan Once.

Namun, suami Mulan Jameela itu memberi syarat kepada Once agar lirik lagu tersebut diubah terlebih dahulu.

"Enggak apa-apa (dinyanyikan), asal liriknya diubah," ujar Dhani dikutip dari YouTube Insert Today.

"Liriknya punya saya," imbuh Dhani.

Diberitakan sebelumnya, Once mengaku senang membawakan lagu "Cemburu" karena menyukai nada yang dibuatnya.

Baca juga: Anak Mulan Jameela Jadi Creative Director di Konser Dewa 19, Ngaku Ada Enggak Enaknya

"Terakhir cuma satu lagu, setahun terakhir, satu lagu saja 'Cemburu' karena gue seneng nadanya, sebab gue yang bikin nadanya," ujar Once dikutip dari YouTube Dunia Manji.

"Gue bikin chordnya, struktur chordnya, gue seneng sama nadanya," sambung Once.

Once kemudian menyampaikan pandangannya sebagai seorang mantan vokalis band.

"Kalau dari sudut pandang gue sebagai penyanyi, ketika membawakan lagunya lo, gue membuat lagu lo ada value lebih, bukan gue bilang lagu lo enggak ada value," kata Once.

"Itu bukan berarti gue ngerasa 'wow lagu lo keren banget', enggak gitu juga. Kita itu kadang tahu lagu itu bagus setelah merekam lagunya, ini dari kacamata penyanyi," imbuh dia.

Baca juga: Once Tetap Dilarang Bawakan Lagu Dewa 19 Meski Bayar Royalti, Ahmad Dhani Bilang Sudah Nggak Mau

Terlepas dari perseteruan keduanya saat ini, baik Dhani maupun Once sama-sama mengatakan bahwa mereka punya banyak kecocokan.