Hasil Indonesian Idol XII Babak Spektakuler Show 5 Besar Tadi Malam: Kontestan Asal Kutai Tersenggol

TRIBUNJABAR.ID - Inilah hasil Indonesian Idol XII babak Spektakuler Show 10 Top 5 tadi malam, Senin (10/4/2023).

Ajang pencarian bakat Indonesian Idol XII masih terus berlanjut di RCTI.

Tadi malam, kelima peserta tampil dengan tema "A New Harmony & The Power Of Dream Song."

Kelima peserta tampil sebanyak dua kali, yaitu berduet dengan dewan juri dan menyanyi solo.

Namun tentunya harus tetap ada peserta yang tereliminasi di babak Spektakuler Show 10 ini.

Lantas seperti apa jalannya pertarungan Indonesian Idol XII tadi malam?

Baca juga: Sosok Novia Situmeang Peserta yang Punya Suara Khas Tapi Tereliminasi di Indonesian Idol XII Top 6

Jalannya Acara

Penampilan duet para peserta dengan masing-masing juri berhasil mencuri perhatian para dewan juri lainnya.

Pertama ada Raisa Syarla yang berduet bersama Rossa membawakan lagu Takdir Cinta dan Ayat-Ayat Cinta.

Kemudian ada Rony Parulian yang berduet bersama Anang Hermansyah membawakan lagu Biarkanlah dan Aku Lelakimu.

Penampilan Rony Parulian feat Anang Hermansyah di Indonesian Idol XII babak Spektakuler Show 10 Top 5, Senin (10/4/2023).

Peserta selanjutnya yaitu Nabila Taqiyyah yang berduet bersama David Bayu membawakan lagu Curi-Curi Pandang, Jikalau, dan Posesif.

Nyoman Paul dan Bunga Citra Lestari juga tidak kalah memukau membawakan lagu Mencari Cinta dan Menghapus Jejakmu.

Penampilan duet terakhir ditutup oleh Salma Salsabil yang berduet dengan Judika membawakan lagu Bukan Rayuan Gombal, Aku yang Tersakiti, Sampai Akhir, Jikalau Kau Cinta, Mama Papa Larang, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja, dan Putus atau Terus.

Setelah tampil memukau bersama para dewan juri, kelima peserta kembali naik panggung sebagai soloist.