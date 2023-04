Disdagin Kota Bandung Sebut Harga Kebutuhan Pokok Masih Normal, Waspada di Pekan Ketiga Ramadan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung mencatat terjadi penurunan harga kebutuhan pokok di pekan kedua Ramadan 1444 Hijriah/2023.

Hal itu diungkap langsung Kepala Disdagin Kota Bandung, Elly Wasliah.

Menurutnya, penurunan harga kebutuhan pokok itu lantaran melimpahnya pasokan serta masa panen yang ikut mempengaruhi harga-harga kebutuhan pokok kali ini.

"Kami telah lakukan pemantauan di pekan kedua Ramadan, seperti di Pasar Ciwastra alhamdulillah secara umum harga menurun, bahkan ada yang di bawah harga eceran tertinggi (HET)," ujar Elly, Jumat (7/4/2023).

Komoditas yang alami penurunan, Elly menyebut di antaranya cabai, daging ayam ras, telur, hingga beras.

Namun, ada pula yang memang alami kenaikan, semisal bawang jenis bombai dan juga komoditas tomat.

"Cabai rawit tanjung sekarang Rp 30-40 ribu per kilogram, bawang Rp 30 ribu per kilogram, ayam Rp 30-32 ribu itu di bawah HET, lalu telur Rp 28-30 ribu per kilogram. Tapi, bawang bombai naik dua kali lipat," katanya.

Menurunnya harga-harga di pekan kedua Ramadan ini, lanjutnya dipengaruhi pula oleh waktu.

Menurut Elly, daya beli masyarakat belum melonjak di pekan kedua Ramadan.

"Saya prediksi peningkatan daya beli masyarakat baru akan terjadi pekan ketiga," ujarnya.

"Nah, ini yang harus diwaspadai karena tingginya daya beli yang bisa berdampak pada harga dan ini perlu kami kawal. Biasanya minggu ketiga Ramadan masyarakat mulai mempersiapkan untuk lebaran," ucap Elly. (*)

