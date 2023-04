30 Kata-kata Ucapan Selamat Jumat Agung 2023 Penuh Doa dalam Bahasa Inggris, Bagikan di Medsos

TRIBUNJABAR.ID - Bagikan kata-kata mutiara ucapan selamat Jumat Agung 2023 dalam Bahasa Inggris ini ke media sosial atau kerabat maupun keluarga terdekat.

Peringatan Jumat Agung tahun ini jatuh pada tanggal 7 April 2023.

Adapun peringatan Jumat Agung adalah hari memperingati penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya di Bukit Golgota, tepat pada hari Jumat sebelum Minggu Paskah.

Terdapat berbagai tradisi yang melekat dengan Jumat Agung ini seperti beribadah ke gereja hingga saling menyampaikan ucapan selamat ke kerabat, keluarga, maupun di media sosial.

Tidak ada salahnya juga untuk menyampaikan ucapan selamat Jumat Agung 2023 ini dalam Bahasa Inggris.

Berikut kata-kata mutiara ucapan selamat Jumat Agung 2023 dalam Bahasa Inggris dan artinya:

1. Today, let us reflect on His immense love and be grateful for His eternal sacrifice. Wishing you a solemn Good Friday.

Artinya: "Hari ini, marilah kita merenungkan kasih-Nya yang besar dan bersyukur atas pengorbanan-Nya yang kekal. Semoga Anda mendapatkan Jumat Agung yang khusyuk."

2. On this day, let us bow our heads in prayer and thank Jesus for his selfless act of love. May his sacrifice inspire us to be better humans.

Artinya: "Pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala dalam doa dan berterima kasih kepada Yesus atas tindakan kasihnya yang tanpa pamrih. Semoga pengorbanannya menginspirasi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik."

3. Good Friday reminds us of the profound sacrifice Jesus made for us. May this day be a reminder for us to cherish life, appreciate love, and forgive others. Have a meaningful Good Friday.

Artinya: "Jumat Agung mengingatkan kita akan pengorbanan mendalam yang dilakukan Yesus bagi kita. Semoga hari ini menjadi pengingat bagi kita untuk menghargai hidup, menghargai cinta, dan memaafkan orang lain. Semoga hari Jumat Agung-mu penuh makna."

4. Happy Good Friday to you all! May the sacrifice of the Lord Jesus infuse your life with inspiration and new hope to follow the path of truth and redemption.

Artinya: "Selamat hari Jumat Agung untuk Anda semua! Semoga pengorbanan Tuhan Yesus mengisi hidup Anda dengan inspirasi dan harapan baru untuk mengikuti jalan kebenaran dan penebusan."