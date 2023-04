20 Ucapan Selamat Jumat Agung 2023 atau Good Friday Bahasa Inggris dan Artinya, Bagikan ke Kerabat

TRIBUNJABAR.ID - Sampaikan ucapan selamat Jumat Agung 2023 atau Good Friday dalam Bahasa Inggris di bawah ini ke keluarga maupun kerabat terdekat.

Jumat Agung merupakan hari memperingati penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya Golgota, tepat pada hari Jumat sebelum Minggu Paskah.

Tahun ini umat Kristen memperingati hari suci Jumat Agung 2023 pada Jumat, 7 April 2023 dan Paskah pada Minggu, 9 April 2023.

Umat Kristen merayakan hari Jumat Agung ini dengan mengikuti ibadah di gereja, tradisi menghias telur, ataupun saling menyampaikan ucapan selamat.

Berikut contoh kata-kata ucapan selamat Jumat Agung 2023 dalam Bahasa Inggris dan artinya dilansir dari berbagai sumber:

1. I pray to Lord for you, He gives you blessings, shines upon you, on this Holy Day or May he always keeps in his loving care. Happy Good Friday!

Artinya: "Saya berdoa kepada Tuhan untuk Anda, Dia memberi Anda berkah, bersinar atas Anda, di Hari Suci ini atau semoga dia selalu memberimu penuh kasih. Selamat Jumat Agung."

Ilustrasi ucapan selamat Jumat Agung 2023 atau Good Friday dalam Bahasa Inggris. (freepik.com)

2. On this Holy day, may His light guide your path, may His love grace your heart, and may His sacrifice strengthen your soul. Happy Good Friday.

Artinya: "Di hari yang Kudus ini, semoga cahaya-Nya membimbing jalanmu, semoga cinta-Nya memberkati hatimu, dan semoga pengorbanan-Nya menguatkan jiwamu! Selamat Jumat Agung."

3. Life is a maybe, death is for sure. Sin is the cause, Christ is the cure! Happy Good Friday!

Artinya: "Hidup adalah kemungkinan, kematian itu pasti. Dosa adalah penyebabnya, Kristus adalah obatnya! Selamat Jumat Agung!"

4. May the blessings of Lord Shine upon you on this Holy Day and may He always keep you in his loving care!

Artinya: "Semoga berkah Tuhan menyinarimu pada Hari Suci ini dan semoga Dia selalu menjagamu dalam penuh kasihnya!"

5. May the darkest night will end and the sun will rise. Have a positive hope on this Good Friday!