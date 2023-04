Dhani Ungkap Tarif Sekali Show Once, Kalau Bayar Royalti Lagu Dewa 19 Bisa Miliaran Rupiah

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani memastikan hubungan pertemanan dengan Once Mekel tetap baik di tengah persoalan antara keduanya.

Seperti diketahui, Dhani dan Once terlibat masalah yang diawali pelarangan kepada Once untuk tidak menyanyikan lagu Dewa 19 saat manggung solo.

Belakangan, Once beberapa kali mengeluarkan sindiran kepada Dhani mengenai keputusan Dhani.

"Gini loh, saya sama Once itu ribut kan soal bisnis, ya it's only a business. Jadi kalau berteman, ya biasa saja berteman. Enggak ada permasalahan," kata Ahmad Dhani dalan konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023).

"Kalau bisnis, ya beda lagi. Jadi It's only about business, no hard feeling," lanjut Dhani.

Musisi berusia 50 tahun itu mengaku belum ada komunikasi dengan Once lagi setelah konflik tentang lagu Dewa 19 mencuat ke publik.

"Oh, belum ada pertemuan. Kan kita omongin bisnis, ya, biarin aja bisnis. Sampai sekarang belum (komunikasi)," tutur Dhani.

Dhani juga menyinggung royalti di balik lagu Dewa 19 yang dinyanyikan Once sejak 2010 sampai tahun 2022.

Menurut Ahmad Dhani, apabila dijumlahkan, total royalti yang harus dibayarkan itu bernilai miliaran rupiah.

"Kami minta buktinya kalau sudah pernah bayar, sampai sekarang kan enggak ada buktinya. Nah, (royalti) Once (untuk lagu Dewa 19) itu sudah bisa miliaran rupiah. Hasil nyanyi menggunakan lagu Dewa 19 itu miliaran pasti. Sekali show Rp 100 juta itu kalau dikalkulasi sejak 2010, wah banyak banget," ucap Dhani.

Dhani menuturkan, Dewa 19 tak menggelar konser akbar sejak 2010.

Namun Once tetap membawakan lagu-lagu yang dirilis oleh Dewa selama masa vakum tersebut.

"Selama 2010 kita enggak pernah main sama Dewa loh, kecuali tahun 2012 yang acaraku itu. Ari Lasso juga sempat ajak reunian," ujar Dhani.

Sebagai informasi, Dhani telah resmi melarang Once membawakan lagu-lagu Dewa 19.

