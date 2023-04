Hotel Harper Purwakarta Hadirkan Menu Berbuka Puasa dengan Tema 'Madinah'

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Momen buka bersama (bukber) dengan keluarga, teman-teman, dan kerabat adalah hal yang paling dinantikan untuk berkumpul di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan.

Hotel Harper Purwakarta, yang berada di Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menawarkan sajian makanan lezat berupa all you can eat dengan tema "Madinah" (Makan di Sini Ngeunah) yang berlangsung pada bulan Ramadan dengan harga Rp 188 ribu per orang.

Manager Food and Beverage Department Hotel Harper Purwakarta, Andri, mengatakan, paket menu buka puasa itu bisa didapatkan oleh semua orang tanpa syarat.

"Jadi tak hanya untuk yang menginap saja. Masyarakat yang ingin berbuka puasa di Hotel Harpen pun kami persilakan," kata Andri saat ditemui Tribunjabar.id, Sabtu (1/4/2023) malam.

Andri mengatakan, pada paket pembelian buka bersama "Madinah" di Hotel Harper Purwakarta ini, pihaknya telah menyiapkan promo menarik dengan pemberian satu paket gratis.

"Ada promo menarik pada paket buka puasa dengan konsep Madinah (makan di sini ngeunah), yakni Promo Beli 15 Gratis 1," kata Andri.

Makanan yang disajikan, kata dia, cukup lengkap, mulai dari aneka takjil, Ramadhan signature, salad, soup stall, main course buffet, pasta, serta live barbeque mulai dari daging sapi, ayam, serta aneka seafood dan dessert dari berbagai macam kue serta jajanan pasar.

"Kami mencoba memberikan pilihan menu terbaik, tidak hanya memberikan harga yang murah, tapi juga mengedepankan rasa yang enak serta variasi yang banyak," kata Andri.

Harganya, kata dia, paket buka puasa dengan konsep Madinah ini Rp 188.000.

"Dengan harga yang sangat terjangkau hanya 188.000, Anda bisa menikmati semua menu varian yang disajikan."

"Selain itu, dengan membayar Rp 188.000 para tamu sudah menginfakkan Rp 5.000 untuk donasi yatim piatu."

"Yang sudah pasti akan sangat cocok untuk menemani buka puasa Anda di Harper Purwakarta serta memberi kesempatan kepada tamu berbagi di bulan yang penuh kebaikan ini," kata Andri. (*)