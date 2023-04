20 Ucapan Selamat Datang Bulan April 2023 dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Bagikan di Medsos

TRIBUNJABAR.ID - Bagikan kata-kata ucapan selamat datang bulan April 2023 dalam Bahasa Inggris di bawah ini ke media sosial.

Saat ini tahun 2023 sudah memasuki bulan keempatnya, April.

Memasuki bulan baru tertuang juga semangat dan harapan baru yang ingin dicapai di bulan April.

Gambar kata-kata ucapan selamat datang bulan April 2023 dalam Bahasa Inggris.

Tidak ada salahnya membagikan ucapan selamat datang bulan April di media sosial dengan menuangkan harapan yang ingin dicapai.

Berikut adalah contoh kata-kata selamat datang bulan April 2023 dalam Bahasa Inggris dan artinya:

1. "Hello April. Be a month of rebirth, regrowth, and renewal."

Artinya: "Halo April. Jadilah bulan kelahiran kembali, pertumbuhan kembali, dan pembaharuan."

2. "Hello April. Please be awesome!"

Artinya: "Halo April. Jadilah luar biasa!"

3. "Welcome April. Wishing you a wonderful month filled with love and happiness."

Artinya: "Selamat datang April. Semoga Anda mendapatkan bulan yang indah penuh dengan cinta dan kebahagiaan."

4. "Welcome April. I hope we'll create more good memories as we pass through."

Artinya: "Selamat datang April. Saya harap kita akan menciptakan lebih banyak kenangan indah saat kita melewatinya."

5. "Hello April. May it be a great month and bring smiles, joy, good health, and happiness to all my friends, family, and loved ones."