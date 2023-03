40 Kata-kata Bijak Ucapan Menyambut Bulan April 2023 Berisi Harapan, Buat Update Status di Medsos

TRIBUNJABAR.ID - Berikut inilah kumpulan kata-kata bijak ucapan menyambut bulan April 2023, cocok untuk update status di media sosial.

Bagi sebagian orang, menyambut bulan baru merupakan momen istimewa.

Termasuk saat menyambut April 2023 ini, biasanya orang-orang mengawali awal bulan dengan semangat baru hingga harapan baru.



Pada momen tersebut Anda juga dapat menyambut awal bulan tersebut dengan melakukan aktivitas positif atau berbagi motivasi.

Seperti membagikan kata-kata bijak dan kata-kata motivasi ucapan menyambut bulan April tersebut.

Baca juga: 30 Kata-kata Islami Ucapan Selamat Buka Puasa Ramadhan 2023, Cocok Dijadikan Status di WA dan FB

Ada juga yang menyambut bulan April karena sabagai bulan kelahirannya.

Meski terlihat sederhana, ucapan menyambut bulan April 2023 menjadi penuh makna karena berisi doa dan harapan.

Tentu saja, kata-kata bijak ucapan selamat datang April ini juga cocok dibagikan di media sosial.

Seperti diupdate di status di WhatsApp, Facebook, Twitter hingga Instagram.

Berikut ini Tribunjabar.id himpun 30 kata-kata bijak ucapan menyambut bulan April 2023, dilansir dari berbagai sumber.

#1 Hello April, please don't fool me. Jadilah kesan baik dari bulan-bulan sebelumnya.

#2 Welcome April 2023, Semoga hari ini dan seterusnya diliputi dengan kebahagiaan

#3 Selamat datang April. Jadilah penangkal berbagai gundah dan masalah yang terlanjur tersemai

#4 Welcome April, Kuawali pagi yang cerah ini dengan BISMILAH dan akan Kuakhiri dengan ALHAMDULILLAH.

#5 Jika cita-cita impian dan keinginan hanya sebatas mimpi, di usia saat ini semoga cepat tercapai, selamat datang April 2023