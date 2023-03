Dilengkapi Fitur Keselamatan Modern, Wuling Alvez ‘Style Resmi Diluncurkan di Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wuling Motors (Wuling) membawa momentum peluncuran compact SUV terbarunya, Alvez ‘Style and Innovation in One SUV’ kepada masyarakat Kota Kembang. Bekerja sama dengan PT Arista Jaya Lestari, PT Maju Global Motor, dan Kumala Group sebagai mitra diler, Wuling resmi meniagakan lini produk terbarunya untuk masyarakat Bandung dan sekitarnya dengan harga mulai dari Rp213.000.000 sampai dengan Rp299.000.000 (OTR Bandung).

Konsumen dapat melihat secara langsung dan melakukan test drive compact SUV yang memadukan desain stylish dan inovasi di pameran Wuling yang diselenggarakan di Trans Studio Mall Bandung mulai hari ini sampai dengan 2 April 2023.

“Alvez merupakan produk baru Wuling di segmen compact SUV yang kami luncurkan di Jakarta pada bulan Februari lalu. Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap Alvez yang stylish dan inovatif, kini kami hadirkan Alvez di Trans Studio Mall Bandung secara khusus untuk menyapa konsumen di Bandung dan sekitarnya. Mari kunjungi Trans Studio Mall untuk melihat langsung inovasi Wuling dan mencoba pengalaman berkendara menyenangkan bersama Alvez,” terang Kharismawan Awangga selaku Regional Sales Manager Wuling Motors.

Alvez mengandung arti ‘All At Once’ dalam bahasa Inggris yang menggambarkan sebuah perpaduan antara desain eksterior yang stylish, interior yang modern, serta inovasi teknologi berkendara di dalam satu produk SUV.

Selaras dengan hal tersebut, Wuling pun mengusung tagline ‘Style and Innovation in One SUV’ pada Alvez.

Dengan semangat itu maka Wuling memposisikan target konsumen compact SUV ini kepada mereka yang berjiwa muda, bergaya modern, dan cerdas dalam memilih.

Dari sisi eksterior, Alvez mengedepankan style that keeps you moving.

Nuansa ini timbul berkat pengaplikasian dynamic dual-tone color, LED DRL serta adjustable LED pada lampu utama, dan LED lampu belakang, bold front grille design, serta cutting-edge 16” wheels.

Pengguna pun turut dimanjakan dengan aura modern dan kecanggihan inovasi dari Wuling yang terasa lewat adanya electric sunroof dan penggunaan material berkelas untuk menemani dalam setiap perjalanan.

Beralih ke area lainnya, fitur hiburan pun tersedia untuk menghibur pengguna selama berkendara dengan SUV Compact Wuling ini. Alvez mengaplikasikan inovasi pintar dalam rangka mendukung pengalaman berkendara yang lebih percaya diri dan modern.

Inovasi tersebut terdiri dari Wuling Remote Control App yang menghubungkan pengguna dengan mobilnya melalui internet dan Wuling Indonesian Command (WIND).

Wuling Alvez juga dilengkapi dengan beragam inovasi fitur keselamatan.

Teknologi Advanced Driver Assistance System (ADAS) tersemat pada SUV ini sehingga pengemudi dan penumpang dapat berkendara dengan aman.

Sisi keselamatan Alvez semakin ditunjang dengan fitur keselamatan yang lengkap, mulai dari Rear Parking Camera, Electronic Stability Control, hingga SRS Airbag di bagian depan memberikan ketenangan di setiap perjalanan.