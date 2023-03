TRIBUNJABAR.ID, KABUPATEN BANDUNG- Bulan suci Ramadhan selalu dinanti-nanti oleh umat Muslim sebagai simbol menuju kemenangan dengan menjalankan ibadah puasa. Selama bulan ini, umat Muslim dapat berbagi kebahagiaan dengan berbuka puasa bersama keluarga dan teman-teman.

Salah satunya, Giwangkara Sundanese Resto yang terletak di Grand Sunshine Resort & Convention menawarkan lebih dari 100 item menu dengan nuansa khas Sunda dan diiringi oleh live music untuk menambah suasana khidmat Ramadhan.

Beberapa menu yang disajikan termasuk takjil seperti assorted korma, chicken shawarma, pasta arabiata, steam dori fish king, ifumie mushroom, aneka gorengan, dan masih banyak lagi.

Baca juga: Kuliner Cocorot Khas Pangandaran, Unik dan Menarik, Diminati Pembeli untuk Buka Puasa

Menu buka puasa ini ditawarkan dengan harga Rp199.000 all you can eat, sehingga pengunjung dapat menikmati semua hidangan dengan nuansa kebersamaan Ramadhan.

"Grand Sunshine Resort & Convention, menyambut bulan suci Ramadhan dengan menyediakan menu nostalgia Ramadhan yang sudah berjalan sejak 22 Maret 2023 lalu, bila melakukan reservasi melalui Team Sales kami akan mendapatkan harga eksklusif," kata Head Of Marketing Communications Grand Sunshine Resort & Convention, Resna Analta kepada wartawan di Grand Sunshine Resort & Convention Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (28/3/2023)

Resna mengungkapkan pihaknya menawarkan konsep yang baru bagi wisatawan mancanegara maupun domestik dengan mengusung tradisi budaya Sunda, Jawa Barat.

Bahkan, menawarkan promo eksklusif bagi pengunjung.

Salah satu fasilitas terbaru yaitu Giwangkara Sundanese Resto untuk menambah pilihan wisatawan jika ingin menggelar social event seperti pernikahan, ulang tahun, informal meeting dan sebagainya.

"Kapasitas restoran kita bisa menampung 400 orang dan sudah sertifikasi halal dari MUI," ujarnya.

Nikmati Buka Puasa Bernuasa Sunda ala Grand Sunshine Resort & Convention

Giwangkara Sundanese Resto juga menyajikan menu tradisional andalan, yaitu sembilan menu sambal andalan seperti sambal honje dan sambal leunca yang siap memanjakan pengunjung yang disajikan secara prasmanan.

Menu spesial yang disajikan seperti ayam cobek dan ceos kacang merah dengan rasa terbaik.

"Rasanya smooth apalagi ditambah minuman terbaik dari Giwangkara Sundanese Resto yaitu Es Goyobod. Sembilan macam sambal itu free untuk pengunjung jadi pengunjung yang datang kesini tinggal pilih saja beberapa opsi makanan yang diinginkan favoritnya, dan more than ready to serve you all," jelasnya.

Selain itu, Giwangkara Sundanese Resto dilengkapi dengan fasilitas resort seperti Mini Zoo, Indoor Kids Playground, dan Outdoor Kids Playground.

Fasilitas yang ada menjadikan Giwangkara Sundanese Resto cocok untuk mengadakan event Halal Bihalal.