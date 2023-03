Termasuk Ganjar Pranowo, Sudah 2 Gubernur yang Tolak Kedatangan Israel di Piala Dunia U-20 2023

TRIBUNJABAR.ID - Kehadiran timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia menjadi kontroversi dan pro-kontra.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut menolak kehadiran timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia.

Timnas Israel menjadi satu dari lima wakil Eropa yang tampil di Piala Dunia U-20 2023.

Empat negara lainnya adalah Prancis, Italia, Slovakia, dan Inggris.

Baca juga: Stadion GBLA dan Stadion Sidolig Jadi Tempat Latihan Kontestan Piala Dunia U-20 2023

Ganjar Pranowo menolak Israel bermain di Jawa Tengah, lebih tepatnya Stadion Manahan, Surakarta, yang menjadi salah satu venue kompetisi sepak bola level junior tersebut.

Stadion Manahan rencananya bakal menjadi tempat final Piala Dunia 2023.

Alasan Ganjar Pranowo menolak Israel karena sikap dukungan dan komitmen untuk kemerdekaan Palestina.

"Penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka serta tetap menjaga kedamaian sosial-politik di dalam negeri Indonesia," kata Ganjar Pranowo dikutip Kompas Regional.

"Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama, tanpa kehadiran Israel," katanya.

Selain itu, dia juga menjadikan amanat presiden pertama RI, Ir Soekarno, sebagai alasan lain penolakan Israel.

"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, maupun dalam Conference of the New Emerging Forces."

"Jadi, ya, kita ikut amanat beliau," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis (23/3/2023).

2 Gubernur Melawan

Sebelum Ganjar Pranowo memberikan keterangan penolakan terhadap Israel, Gubernur Bali I Wayan Koster lebih dulu mengirim surat ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI.