Sahur on the Road di Cimahi dan Bandung Barat Dilarang, Polisi Antisipasi Balap Liar Jelang Sahur

capture video

Tawuran antar-peserta Sahur On The Road, kembali terjadi pada Minggu pagi (18/6) di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Polisi melarang warga Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB), melaksanakan Sahur On The Road selama bulan Ramadan tahun 2023