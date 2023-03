Warga Serbu Bazar Murah di Purwakarta, Daging Sapi hingga Beras, Harga Lebih Miring dari di Pasar

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Memasuki bulan Ramadan 1444 H, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menggelar bazar murah di Halaman Bale Indung Rahayu, Kelurahan Nagi Tengah, Kecamatan/Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa (21/3/2023).

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengatakan, pelaksanaan bazar murah ini dilakukan untuk menekan harga kebutuhan pokok yang kerap melonjak jelang Ramadan 1444 H.

Menurut bupati, melonjaknya kenaikan harga yang terjadi saat jelang bulan puasa sudah menjadi hal yang biasa. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan konsumsi di masyarakat.

Dengan begitu, Pemkab Purwakarta menggelar bazar murah guna membantu masyarakat kurang untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga murah.

"Jadk bazar murah ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya saat mau puasa ataupun saat puasa berlangsung. Meskipun murah, bahan pokok yang kami sediakan merupakan yang premium dan memiliki kemasan yang berkualitas," ujar perempuan yang saat ini dikenal dengan Neng Anne kepada wartawan, Selasa (21/3/2023).

Berdasarkan pantauan Tribunjabar.id di lokasi, terlihan sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan bahan pokok murah.

Adapun untuk bahan pokok yang tersedia bazar murah ini, terlihat ada daging sapi dengan harga Rp 110 ribu per Kg, daging ayam Rp 29 ribu per Kg, beras medium Rp 45 ribu per 5Kg dan telur ayam di harga Rp 25 ribu per Kg.

Pada harga tersebut, berdasarkan perbandingan Tribun Jabar di pasar tradisional yang ada Purwakarta, lebih murah Rp 10 ribu hingga 20 ribu.

Etah Listiya (26), pengunjung bazar murah asal Sindangkasih Purwakarta, merasa sangat terbantu, karena dapat membeli beras dengan harga terjangkau.

Selain itu, ia mengaku senang bisa mendapatkan bahan pokok lainnya seperti telur dan daging ayam dengan harga murah untuk persiapan lebaran.

"Tentunya, bazar murah ini sangat membantu, apalagi saat menjelang Ramadan seperti sekarang, harga-harga mulai naik," ucapnya.(*)