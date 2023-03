Dilengkapi Kamera 64MP dan 256GB Champion Memory,Ini Kecanggihan realme C55 NFC

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Handphone realme menyapa realme Fans di kota Bandung dalam rangkaian realme C55 Champion Roadshow ke tiga kota di Indonesia. Melalui kesempatan ini realme ingin lebih dekat sekaligus menjalin silaturahmi yang lebih baik ke realme Fans di kota tersebut, serta memperkenalkan lebih dalam mengenai smartphone champion realme C55 NFC dengan 64MP Champion Camera dan 256GB Champion Memory yang baru saja diresmikan kehadirannya di Tanah Air.

realme C55 NFC menjadi produk terbaru dari lini C Series realme yang berfokus untuk memenuhi kebutuhan anak muda masa kini agar dapat menjadi champion menurut versi mereka. realme C55 NFC membawa lima Fitur Champion dan serangkaian upgrade pada smartphone entry level ini, sejalan dengan strategi baru realme C Series.

Sesuai dengan namanya, C artinya Champion, melalui C Series realme akan selalu menerapkan strategi champion, yang berarti C Series akan menghadirkan spesifikasi terdepan di segmennya melebihi ekspektasi pengguna dengan harga terjangkau.

realme C55 NFC Champion Roadshow mengunjungi tiga kota di Indonesia yakni Palembang, Manado, dan Bandung dengan menghadirkan berbagai kegiatan seru seperti sharing session dan workshop.

realme Fans di masing-masing kota berkesempatan mencoba langsung keunggulan realme C55 NFC melalui sesi product experience dan mendapatkan paparan langsung mengenai product oleh tim realme Indonesia.

Ada juga sesi mini workshop bersama content creator dalam rangka mengembangkan kreativitas dan hobi melalui fotografi, dengan tema berbeda di setiap kota, serta photo competition berhadiah smartphone dan AIoT realme.

Bandung merupakan kota yang penting bagi realme sebab menjadi salah satu kota dengan pangsa pasar besar di Indonesia.

Selain itu, anak-anak muda di kota ini dikenal memiliki semangat tinggi dalam mencoba sesuatu yang baru.

Bandung menjadi kota yang dipilih dalam rangkaian Champion Roadshow realme agar anak muda di Bandung dapat dengan mudah mengakses, mencoba, juga mendapatkan informasi langsung dari realme mengenai produk-produk tech trendsetter terbaru.

“Kami memiliki misi agar semua orang bisa merasakan pengalaman terbaik dengan smartphone champion realme C55 NFC. Di sisi lain realme Fans selalu menjadi bagian terpenting dalam berbagai pencapaian realme hingga saat ini. Oleh karena itu realme C55 NFC Champion Roadshow menjadi jawaban terbaik yang kami lakukan agar bisa lebih dekat dengan anak muda di kota Bandung melalui berbagai kegiatan, seperti merasakan langsung keunggulan produk-produk yang berkualitas serta berdiskusi secara langsung dengan tim realme. Kami berharap ke depannya realme dapat melakukan kegiatan serupa ke lebih banyak kota di Indonesia," ujar Krisva Angnieszca - Public Relation Lead realme Indonesia.

5 Fitur Champion di realme C55 NFC

64MP Champion Camera

realme C55 NFC merupakan pertama di segmennya yang mengusung sensor kamera 64MP. Dengan resolusi yang lebih besar, kamera utama realme C55 NFC mampu menangkap detail foto yang lebih jernih dan memberikan kemudahan bagi pengguna untuk kualitas memotret layaknya smartphone kelas atas.

256GB Champion Memory