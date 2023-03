SESAAT Lagi Jadwal Final All England 2023, The Daddies vs Fajar/Rian Main Sekitar Pukul 19:00 WIB

Dok PBSI

Pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan saat bertanding di All England 2023 yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, pada 14-19 Maret 2023. Ahsan/Hendra lolos ke final All England 2023 setelah mengalahkan Lian Wei Keng/Wang Chang (Cina). Malam ini The Daddies akan menghadapi ganda nomor satu dunia Fajar Alfian/Rian Ardianto.