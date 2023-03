Indonesia Dipastikan Raih 1 Gelar Juara All England 2023, Fajar/Rian Bertemu The Daddies di Final

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil mewujudkan all Indonesian final di All England 2023. Mereka akan menghadapi Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di final.

TRIBUNJABAR.ID - Indonesia dipastikan merebut satu gelar juara All England 2023.

Ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil mewujudkan all Indonesian final.

All Indonesian Final dipastikan menjadi kenyataan setelah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto memenangi semifinal All England 2023 kontra wakil Cina, He Ji Ting/Zhou Hao Dong.

Partai semifinal All England 2023 antara Fajar/Rian dan He Ji Ting/Zhou Hao Dong berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, pada Minggu (19/3/2023) dini hari WIB.

Fajar/Rian, ganda putra nomor 1 dunia, sukses memenangi pertandingan tersebut lewat straight game atau dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-17.

Mereka membutuhkan waktu 45 menit untuk menyudahi perlawanan He Ji Ting/Zhou Hao Dong.

Berkat kemenangan ini, Fajar/Rian berhak melaju ke final All England 2023.

Mereka sekaligus mewujudkan all Indonesian final bersama Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan lebih dulu mengamankan tiket final All England 2023 seusai menang rubber game pada semifinal kontra wakil Cina lainnya, Liang Wei Keng/Wang Chang.

Pasangan berjulukan The Daddies itu dipaksa berjuang 68 menit sebelum memastikan kemenangan dengan skor 21-15, 19-21, dan 29-27.

Jalannya pertandingan Fajar/Rian Vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong

Pertandingan antara Fajar/Rian dan He Ji Ting/Zhou Hao Dong berlangsung sengit pada gim pertama.

Meski Fajar/Rian sempat unggul 3-0, He Ji Ting/Zhou Hao Dong bisa mengejar ketertinggalan hingga berbalik unggul 4-3.