Sinopsis dan Link Nonton The Last of Us Episode 9 Sub Indo, Ellie & Joel Berhasil Bertemu Fireflies?

Sinopsis The Last of Us episode 9 yang tayang di HBO Go pada Senin (13/3/2023). (YouTube HBO Max)

TRIBUNJABAR.ID - Serial The Last of Us episode 9 akan tayang di Indonesia pada Senin (13/3/2023), berikut sinopsis dan link nontonnya.

Serial milik HBO, The Last of Us merupakan salah satu serial yang memiliki banyak penonton setia.

Serial yang diadaptasi dari video game ini menceritakan kisah Joel dan Ellie yang harus berpetualang di tengah kondisi pasca-apokaliptik Amerika Serikat.

Diceritakan bahwa dunia terserang pandemi dari infeksi virus Cordyceps yang bisa mengubah manusia menjadi monster.

Kemudian salah satu manusia yang selamat, Joel memiliki misi untuk menyelundupkan Ellie ke kelompok Fireflies yang berada di Capitol.

Kini serial The Last of Us sudah sampai pada episode terakhir yaitu episode 9 seperti apa sinopsisnya?

Sinopsis The Last of Us Episode 9

Serial The Last of Us episode 8 akan tayang di Indonesia pada Senin (6/3/2023). (YouTube HBO Max)

Melansir trailer The Last of Us dari YouTube HBO Max, Ellie dan Joel melanjutkan perjalanan mereka ke Salt Lake City untuk mencari Fireflies.

Ellie mengatakan pada Joel, "Setelah semua yang kita lalui, semua itu tidak boleh sia-sia. Kita tidak boelh setengah-setengah, selesaikan apa yang kita mulai."

Dalam trailer juga terlihat bahwa ada bom asap yang dilempar ke arah Ellie dan Joel keitka berada di rumah sakit.

Baca juga: Sinopsis dan Link Nonton The Last of Us Episode 8 Sub Indo, Ellie Gabung Kelompok Religius

Sosok yang menyerang Ellie dan Joel itu masih belum diketahui.

Selain itu ada pula Ashley Johnson, aktris pengisi suara Ellie yang ada di video game aslinya.

HBO memberi credit Ashley Johnson sebagai Anna Williams, yang adalah ibu dari Ellie.

Berdasarkan trailer itu, Anna terlihat sedang mengandung dan dikejar-kejar oleh monster.