Sinopsis dan Link Nonton The Last of Us Episode 8 Sub Indo, Ellie Gabung Kelompok Religius

Serial The Last of Us episode 8 akan tayang di Indonesia pada Senin (6/3/2023).

TRIBUNJABAR.ID - Serial The Last of Us episode 8 akan tayang di Indonesia pada Senin (6/3/2023), berikut sinopsis dan link nontonnya.

Serial milik HBO, The Last of Us merupakan salah satu serial yang memiliki banyak penonton setia.

Serial yang diadaptasi dari video game ini menceritakan kisah Joel dan Ellie yang harus berpetualang di tengah kondisi pasca-apokaliptik Amerika Serikat.

Diceritakan bahwa dunia terserang pandemi dari infeksi virus Cordyceps yang bisa mengubah manusia menjadi monster.

Kemudian salah satu manusia yang selamat, Joel memiliki misi untuk menyelundupkan Ellie ke kelompok Fireflies yang berada di Capitol.

Kini serial The Last of Us sudah sampai pada episode 8, seperti apa sinopsisnya?

Sinopsis The Last of Us Episode 8

The Last of Us episode 8 ini berjudul “When We Are In Need”.

Melansir trailer resminya di YouTube HBO Max, Ellie bertemu dengan sekelompok orang religius.

Kelompok tersebut memiliki ketua bernama David, yang menawarkan tawaran pada Ellie.

David mengajak Ellie untuk bergabung bersama kelompoknya itu.

Inilah preview serial The Last of Us episode 4 yang akan tayang pekan ini, lengkap dengan link nontonnya. (Instagram @hbo)

Baca juga: Sinopsis dan Link Nonton The Last of Us Episode 7 Bukan di LK21, Mengorek Masa Lalu Ellie di FEDRA

Namun David mendapatkan pertentangan dari para anggotanya.

Menurut salah satu anggota David, Ellie hanya akan menjadi beban bagi kelompok mereka.

Sementara Ellie juga sibuk mengurusi Joel yang sedang sekarat akibat luka tusukan.