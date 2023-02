MV Teaser Secret Number Debut di Jepang Curi Perhatian, Dita Karang Dkk Comeback Konsep Girl Crush?

TRIBUNJABAR.ID - Akhirnya MV Teaser Secret Number debut di Jepang yang dinantikan penggemar sudah dirilis.

Girl grup Kpop Secret Number merilis MV Teaser untuk single album debut Jepang mereka, Selasa (28/2/2023).

Diberitakan sebelumnya, Secret Number akan debut di Jepang lewat single album bertajuk LIKE IT LIKE IT.

Dikutiip dari Twitter resmi Secret Number Jepang Official, girl grup asuhan Vine Entertainment itu merilis MV LIKE IT LIKE IT pada 3 Maret 2023.

Perilisan MV LIKE IT LIKE IT itu juga akan disusul dengan perilisan digital single album-nya.

Namun, untuk album fisik akan mulai dirilis pada 4 April 2023 dan akan ditayangkan di Shibuya Srteam Hall pada 7 April 2023.

Menjelang beberapa hari debut di Jepang tersebut, Secret Number merilis MV Teaser LIKE IT LIKE IT sebagai lagu utamanya.

Kini, MV Teaser LIKE IT LIKE IT tersebut langsung mencuri perhatian penggemar.

Bahkan terpantau pada Selasa (28/2/2023), LIKE IT LIKE IT menjadi trending topik di Twitter.

Dalam MV Teaser tersebut keenam member Secret Number yakni Lea, Dita Karang, Jinny, Soodam, Minji dan Zuu tampil cantik nan elegan.

Secret Number debut di Jepang rilis single album bertajuk LIKE IT LIKE IT (Twitter @JP_5ecretNumber)

Masing-masing member tampil mengenakan pakaian serba hitam.

Mereka berada di sebuah bar dan didapati seolah tengah bermain judi.

Meski begitu, para member terlihat menikmati permainannya di meja judi tersebut.

Hingga akhirnya keenam member dibuat bingung setelah bandar mengenakan topeng hitam melemparkan sebuah kunci.