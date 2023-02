20 LINK Twibbon Hari Kepanduan Sedunia 2023 atau World Scout's Day, Bagikan di Medsos 22 Februari

TRIBUNJABAR.ID - Inilah 20 link Twibbon Hari Kepanduan Sedunia 2023 lengkap dengan cara menggunakannya untuk dibagikan di media sosial.

Para anggota Pramuka sedunia akan merayakan Hari Kepanduan Sedunia atau World Scout's Day pada Rabu, 22 Februari 2023.

Peringatan Hari Kepanduan Sedunia ini ditetapkan berdasarkan hari lahir Bapak Pramuka, Robert Baden Powell.

Sosok Robert Baden Powell, Bapak Pramuka Sedunia yang menginspriasi ditetapkannya Hari Kepanduan Sedunia. (Istimewa)

Pada hari ini, Pramuka memperingati semangat kepanduan yang bertujuan untuk pengembangan fisik, mental, dan spiritual para pemuda.

Hari ini dibuat untuk menegaskan kembali sumpah mereka dan merenungkan bagaimana nilai-nilai Pramuka yang berusia seabad masih relevan di dunia saat ini.

Adapun tema perayaan Hari Kepanduan Sedunia 2023 ini yaitu "Our World: Our Equal Future: The Environment and Gender Equality".

Salah satu cara merayakan Hari Kepanduan Sedunia 2023 ini juga bisa dengan membagikan Twibbon di media sosial.

Twibbon sendiri merupakan pigura bertemakan menarik yang bisa ditambahkan dengan foto pribadi.

Tribunjabar.id juga telah merangkum cara menggunakan Twibbon di akhir artikel.

Berikut 20 link Twibbon Hari Kepanduan Sedunia 2023 yang bisa dibagikan di media sosial:

LINK 1

LINK 2

LINK 3

LINK 4