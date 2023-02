Isra Miraj: Kisah Perjalanan Nabi Muhammad SAW Ketika Melihat Langsung Gambaran Surga dan Neraka

TRIBUNJABAR.ID - Peristiwa Isra Miraj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Al Aqsa ke surga.

Isra Miraj diperingati setiap tanggal 27 Rajab, pada tahun ini jatuh pada 18 Februari 2023.

Sebagai umat muslim hendaklah mengetahui kisah yang ada dalam peristiwa Isra Miraj.

Baca juga: Contoh Teks Kultum Tentang Bulan Rajab dan Isra Miraj 2023, Referensi untuk Ikut Lomba Ceramah

Berikut inilah kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang melihat langsung keadaan neraka.

Pada malam Isra Mira, Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan salat secara langsung.

Selain itu, Rasulullah SAW juga diperlihatkan pada sebagian hikmah dan tanda kebesaran Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا

“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami,” (QS. Al-Isra’ [17]: 1).

Tidak sedikit hadits yang mengisahkan terkait sebagian tanda kebesaran tersebut.

Dari mulai diperlihatkan pada tujuh lapisan langit, baitul ma'mur, hingga disampaikan pada sidratul muntaha.

Dipertemukan dengan sebagian Nabi terdahulu, seperti Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, dan Nabi Yusuf AS, hingga ditampakkan juga pada gambaran umat yang bahagia serta sengsara di akhirat.

Akan tetapi mengingat terbatasnya kesempatan, yang akan disajikan kali ini adalah sejumlah hadits terkait hikmah dan gambaran umat yang bahagia dan sengsara di akhirat.

Sementara hadits-hadits tentang keagungan Allah yang lain, insyaallah, akan disajikan pada kesempatan berikutnya.

Gambaran tentang umat Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam yang hanya pandai orasi dan menyeru orang lain, namun lalai akan keselamatan dirinya, disebutkan dalam riwayat Anas ibn Malik.