Eks Pemain Asing Persib Bandung Ini Semangati Nick Kuipers setelah Ditaklukkan PSM, Sebut Akan Juara

TRIBUNJABAR.ID - Eks pemain asing Persib Bandung memberikan semangatnya terhadap Nick Kuipers setelah menghadapi kekalahan melawan PSM Makassar.

Sebagaimana diketahui rekor tak terkalahkan Persib Bandung dalam 15 laga terakhir terhenti pada laga pekan ke-24 Liga 1 2022/2023, Selasa (14/2/2023).

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari tersebut berakhir dengan skor 1-2 atas PSM Makassar.

Dalam laga tersebut, Persib Bandung berhasil mengawali keunggulan lewat gol bunuh diri yang diciptakan oleh Yakob Sayuri di menit ke 45+3'..

Namun PSM Makassar berhasil membalikkan keadaan berkat Ramadhan Sananta (54'), dan Yakob Sayuri yang membalas kesalahannya dengan mencetak gol (66').

Persib Bandung pun pulang ke Bandung dengan hasil yang belum memuaskan.

Hal tersebut juga dirasakan oleh bek jangkung Persib Bandung asal Belanda, Nick Kuipers.

Melalui sebuah unggahan di Instagram miliknya, Nick Kuipers merasa meskipun kalah tujuannya tetaplah sama.

"You don't always get what you deserve (kamu tidak selalu mendapatkan apa yang pantas didapatkan)," tulis Nick Kuipers dalam keterangan unggahannya dikutip dari Instagram @kuipersnick pada Rabu (15/2/2023).

"But our goal is still the same, nothing changed (tapi tujuannya kita tetap sama, tidak ada yang berubah)," tambahnya.

Nick juga bersiap untuk menghadapi laga berikutnya bersama Persib Bandung.

"Up to the next one (sampai jumpa di laga selanjutnya)," pungkas Nick Kuipers.

Nick yang sedang mengalami kekecewaan itu mendapatkan semangat dari mantan pemain Persib Bandung asal Palestina, Mohammed Rashid.

Rashid menyebut bahwa Nick Kuipers dan Persib Bandung akan menjadi juara musim ini.