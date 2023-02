Ditaklukkan PSM Makassar, Asisten Pelatih Persib Bandung Manuel Cascallana: Bukan Waktu Cari Alasan

TRIBUNJABAR.ID - Asisten pelatih Persib Bandung, Manuel Cascallana memberikan komentarnya setelah ditaklukkan PSM Makassar.

Rekor tak terkalahkan dalam 15 pertandingan Persib Bandung terputus di tangan anak-anak asuh Bernardo Tavares.

Tim asuhan Luis Milla harus mengakui keunggulan PSM Makassar pada pekan ke-24 Liga 1 2022/2023 di Stadion Pakansari, Selasa (14/2/2023).

Dalam laga tersebut, Persib Bandung kalah tipis dengan skor 1-2.

Satu-satunya angka yang didapatkan Persib Bandung disumbangkan lewat gol bunuh diri Yakob Sayuri di menit ke 45+3'.

Sementara PSM Makassar membuka gol pertamanya lewat Ramadhan Sananta (54'), dan Yakob Sayuri yang membalas kesalahannya dengan mencetak gol (66').

Menanggapi hal tersebut, asisten pelatih Persib Bandung Manuel Cascallana memberikan tanggapannya.

Manuel menyebut bahwa setelah gagal merebut tiga poin kali ini bukan waktunya untuk mencari alasan.

"This is not the time to look for excuses (ini bukan waktunya untuk mencari alasan)," tulis Manuel Cascallana dalam keterangan unggahan Instagram miliknya dikutip pada Rabu (15/2/2023).

Pelatih yang akrab disapa Coach Manu ini juga menyebut Persib Bandung akan segera bersiap untuk meraih tiga poin lagi.

"Today we are screwed, tomorrow still a little bit, but on Thursday we are already thinking only of next Sunday and get the 3 points again (hari ini kita kacau, besok masih sedikit kacau, tapi pada Kamis kita sudah memikirkan hari Minggu dan mendapatkan tiga poin lagi)," tuturnya.

Lebih lanjut, Manuel Cascallana juga berterima kasih kepada para bobotoh yang telah memberikan dukungan.

"Thanks bobotoh for the support far from Bandung, you are incredible (terima kasih bobotoh untuk dukungannya jauh-jauh dari Bandung, kalian luar biasa)," pungkasnya.

Kekalahan Persib Bandung ini tidak membuat para bobotoh marah kepada tim pelatih maupun pemain.