Bobotoh Sebut Ada Peluang Persib Bandung Juara Liga 1, Sapu Bersih 11 Laga Sisa dengan Kemenangan

TRIBUNJABAR.ID - Catatan tak terkalahkan Persib Bandung dihentikan PSM Makassar, begini kata bobotoh.

Persib Bandung harus mengakui keunggulan PSM Makassar 1-2 pada laga pekan ke-24 Liga 1 2022/2023 di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (14/2/2023).

Mulanya, Persib Bandung unggul melalui gol Achmad Jufriyanto namun PSM Makassar membalasnya dua gol yang dicetak oleh Ramadhan Sananta dan Yance Sayuri.

Kekalahan Persib Bandung pun tidak bisa dipungkiri menimbulkan rasa kecewa pemain, pelatih hingga bobotoh.

Namun, bobotoh tetap berlapang dada Pangeran Biru kalah dari anak asuh Bernardo Tavares.

Kini, bobotoh meminta anak asuh Luis Milla itu untuk fokus ke laga berikutnya.

Suporter Maung Bandung itu meyakini jika Persib Bandung dapat memanfaatkan untuk memenangkan di 11 laga terakhir.

Hal itu mereka ungkapkan melalui unggahan terbaru Instagram @persib,Rabu (15/2/2023).

Love you bobotoh , love you persib, love you semuanya, menang kalah itu sudah pasti ada dalam permainan, jadi yang kita lakukan adalah berdoa dan berusaha, bismilah insyallah juara.

Salut dengan kebesaran hati para Bobotoh yg menerima kekalahan dan terus mendukung tim kebanggaannya, sudah seharusnya sikap suporter setia dan dewasa seperti itu, salam dari Makassar, sampai ketemuan laga berikutnya.

Bobotoh asli dan nyata emang terbaik, menerima kekalahan dengan lapang dan terus memberikan support ke tim kebanggaannya.

Semangat dan tegak kan kepala mu fokus ke laga selanjutnya sibb . Terimakasih telah berjuang degan keras . Mungkin kemarin belum rezekinya lagi, tapi harus tetap semangat masih ada 11 laga lagi yang harus di hadapi.

Sebagai informasi, pertandingan terdekat yang akan dihadapi oleh Persib Bandung adalah menghadapi RANS Nusantara FC.

Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (19/2/2023).