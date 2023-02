20 Contoh Kata-kata Ucapan Hari Valentine dalam Bahasa Inggris untuk Pacar, Lengkap Terjemahannya

TRIBUNJABAR.ID - Bagikan kata-kata ucapan Hari Valentine yang romantis dalam Bahasa Inggris untuk pacar, lengkap dengan terjemahannya.

Setiap 14 Februari diperingati sebagai Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang di seluruh dunia.

Pada momen ini, biasanya para pasangan kekasih saling menyampaikan ungkapan perasaan satu sama lain.

Selain mengucapkannya secara langsung, tidak ada salahnya untuk memberikan ucapan Hari Valentine di media sosial.

Anda juga bisa membagikan ucapan hari Valentine dalam Bahasa Inggris.

Berikut contoh kata-kata ucapan Hari Valentine yang romantis dalam Bahasa Inggris untuk pacar:

1. It’s just one day in the year, but you should know that I love you every day and every moment. I love you, my Valentine.

Ini hanya satu hari dalam setahun, tetapi kamu harus tahu bahwa aku mencintaimu setiap hari dan setiap saat. Aku mencintaimu, Valentineku.

Gambar menarik ucapan Hari Valentine. (freepik.com)

Baca juga: 10 Quotes Lirik Lagu Westlife yang Romantis Cocok Jadi Ucapan Hari Valentine, Bagikan di Medsos

2. The more time we spend together, the more we fall in love with each other. Happy Valentine's Day!

Semakin banyak waktu yang kita habiskan bersama, semakin kita jatuh cinta satu sama lain. Selamat Hari Valentine!

3. To my valentine—I never knew what love was until I met you.

Untuk valentine-ku—aku tidak pernah tahu apa itu cinta sampai aku bertemu denganmu.

4. Thank you for bringing so much love, joy, and adventure into my life. I love you.

Terima kasih telah membawa begitu banyak cinta, kegembiraan, dan petualangan ke dalam hidup saya. Aku mencintaimu.