10 Quotes Lirik Lagu Westlife yang Romantis Cocok Jadi Ucapan Hari Valentine, Bagikan di Medsos

TRIBUNJABAR.ID - Boyband legendaris asal Irlandia, Westlife memiliki banyak lagu yang liriknya romantis cocok jadi ucapan Hari Valentine.

Setiap tanggal 14 Februari diperingati sebagai Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang di seluruh dunia.

Pada momen Hari Valentine biasanya orang-orang saling mengungkapkan rasa cintanya kepada pasangan terkasih.

Selain mengucapkannya secara langsung, tidak ada salahnya mengucapkan Hari Valentine di media sosial.

Salah satunya juga bisa dengan membagikan quotes lirik lagu romantis dari band legendaris Westlife.

Sebagaimana diketahui Westlife memang terkenal dengan lagu-lagunya tentang cinta yang mendunia termasuk di Indonesia.

Berikut 10 quotes lirik lagu Westlife yang cocok jadi ucapan Hari Valentine:

1. “So, I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue

To see you once again, my love”

- Westlife: My Love

2. “There is nothing to fear, for I am right beside you

For all my life, I am yours”

- Westlife: What About Now

3. “Other girls will come along, they always do

But what's the point when all I ever want is you”

- Westlife: What Makes a Man

4. “Show me all your love and walk right through

As I lay my love on you”