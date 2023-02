Viral di Twitter Poster Konser Kpop Seventeen sampai NCT di Stadion GBLA, Ini Tanggapan Pengelola

TRIBUNJABAR.ID - Beredar viral di media sosial poster konser Kpop yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung menampilkan sejumlah idol.

Poster viral tersebut pertama kali dibagikan oleh akun Twitter @theseoulstory.

Sejumlah nama-nama grup idol Kpop bahkan disebut-sebut akan menjadi pengisi acara dari konser bertajuk "Fest World Tour 2023".

Viral di media sosial poster konser Kpop di Stadion GBLA, Kota Bandung menampilkan sejajaran idol seperti Seventeen hingga NCT.

"[UPCOMING EVENT] SEVENTEEN, ENHYPEN, NCT DREAM, WayV and MIRAE will be joining 'Fest World Tour 2023' in Indonesia and Malaysia!," tulis akun tersebut.

Akun itu juga menyebutkan bahwa acara ini dikelola oleh akun bernama @HWANGENT.

Dalam poster itu disebutkan bahwa konser yang berlangsung di Indonesia akan diadakan di Stadion GBLA dan Stadion Bung Tomo Surabaya.

Acara tersebut disebutkan akan digelar pada 21, 22, dan 29 Oktober 2024.

Baca juga: Viral Aksi Arogan Oknum ASN Terekam Video, Aniaya Pedagang karena Masalah Parkir, Bawa Batangan Besi

Selain Indonesia, konser Kpop itu juga disebutkan akan digelar di Korea, Malaysia, dan Thailand.

Pantauan Tribunjabar.id, akun @HWANGENT itu kini berstatus deactive di Twitter.

Seketika para warganet pun dihebohkan dengan adanya kabar tersebut.

Bahkan "GBLA" menjadi trending topic di Twitter pada Sabtu (4/2/2023) pagi.

Para warganet pun meragukan kebenaran dari poster tersebut.

Salah satunya terlihat di akun @starfess.

Salah satu warganet ada yang menyebutkan bahwa ia telah menghubungi CJ Entertainment sebagai sponsor dan memastikan poster itu hoax.