Jadwal Persib Bandung Pekan Ini, Lawan Borneo FC Kemungkinan di Stadion Pakansari Bogor

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal Persib Bandung pekan ini menjamu Borneo FC, Kamis (26/1/2023).

Laga Persib Bandung vs Borneo FC tadinya bakal digelar di Stadion GBLA.

Namun, Stadion GBLA direnovasi untuk persiapan Piala Dunia U20 2023. Persib Bandung pun harus mencari stadion lain.

Asisten pelatih Persib Bandung, Manuel Cascallana, dalam akun Instagramnnya menyebut laga tersebut bakal berlangsung di Bogor.

Di Bogor, stadion yang biasa dipakai pertandingan Liga 1 atau internasional adalah Stadion Pakansari, Bogor.



"WINNING MENTALITY. It doesn't stop here, we continue TEAM. See you Thursday in Bogor Bobotoh, ALL TOGETHER. (Mental pemenang tidak berhenti disini, kita lanjut team. Sampai bertemu di hari Kamis di Bogor semuanya)," tulis Manuel Cascallana di akun Instagram pribadinya @cascallana.coach, Minggu (22/1/2023).

Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Teddy Tjahjono, beberapa hari yang lalu, mengatakan masih berusaha mencari stadion untuk kandang Perisb Bandung.

“Untuk home base Persib berikutnya, kami sedang berusaha untuk bermain di stadion di Jawa Barat mungkin di Wibawa Mukti atau Pakansari di pertandingan berikutnya,” ujar Teddy Tjahjono.

Jadwal Lengkap Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 2022/2023.

Pekan ke-20

Persib Bandung vs Borneo FC - Kamis (26/1/2023), Pukul 18.30 WIB (Bogor)

Pekan ke-21

PSIS Semarang vs Persib Bandung - Selasa (31/1/2023), Pukul 18.30 WIB (Stadion Jatidiri, Semarang)

Pekan ke-22