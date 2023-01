Jadwal Lengkap Persib Bandung di Putaran Kedua Liga 1 2022, Besok Kamis Jamu Borneo FC di Bogor

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Asisten pelatih Persib Bandung, Manuel Cascallana membocorkan tempat pertandingan Maung Bandung melawan Borneo FC pada Kamis (26/1/2023).

Pelatih yang akrab disapa Manu tersebut menjelaskan, pertandingan Persib Bandung selanjutnya di pekan ke-20 akan digelar di Bogor.

"WINNING MENTALITY. It doesn't stop here, we continue TEAM. See you Thursday in Bogor Bobotoh, ALL TOGETHER. (Mental pemenang tidak berhenti disini, kita lanjut team. Sampai bertemu di hari Kamis di Bogor semuanya)," tulisnya di akun Instagram pribadinya @cascallana.coach, Minggu (22/1/2023).

Dengan kata lain, pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut menyebut kalau pertandingan Persib Bandung melawan Borneo FC pada hari Kamis, digelar di Stadion Pakansari, Bogor.

Sebelumnya, Persib Bandung sempat terusir dari kandang tercinta setelah Stadion Gelora Bandung Lautan Api (Stadion GBLA) dan Stadion Si Jalak Harupat dipakai venue untuk Piala Dunia U-20.

Dan hal itu membuat Maung Bandung harus mencari home base sementaranya di putaran kedua Liga 1 2022/2023.

Persib Bandung akan melakoni laga kontra Borneo FC di Liga 1 putaran kedua pada Kamis (26/1/2023), Luizinho Passos bongkar strategi kemenangan kemenangan Pangeran Biru. (Instagram @luiizinhopasso_goalkkeper)

“Untuk home base Persib berikutnya, kami sedang berusaha untuk bermain di stadion di Jawa Barat mungkin di Wibawa Mukti atau Pakansari di pertandingan berikutnya,” ujar Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Teddy Tjahjono beberapa hari lalu.

Berikut jadwal lengkap pertandingan Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 2022/2023.

Pekan ke-20

Persib Bandung vs Borneo FC - Kamis (26/1/2023), Pukul 18.30 WIB (Bogor)

Pekan ke-21

PSIS Semarang vs Persib Bandung - Selasa (31/1/2023), Pukul 18.30 WIB (Stadion Jatidiri, Semarang)

Pekan ke-22

Persib Bandung bs PSS Sleman - Minggu (5/2/2023), Pukul 16.00 WIB (TBA)