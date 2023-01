Ridwan Kamil OTW Naik Vespa Kuning: Terjemahan Bahasa Sundanya Oh Tungguan Weh

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengunggah video di akun Instagram-nya saat bersama putra bungsunya menaiki sepeda motor Vespa warna kuning.

Unggahan itu dilakukan menjelang pengumumannya bergabung dengan Partai Golkar, Rabu (18/1/2023).

"OTW. Singkatan dari On The Way. Terjemahan Bahasa Sundanya Oh Tungguan Weh. Sesibuk apapun, meluangkan waktu untuk anak adalah yang utama. Karena waktu tidak bisa kita putar ulang kembali," tulis Ridwan Kamil dalam caption-nya.

Unggahan ini pun menuai komentar warganet sebagai kode bahwa Gubernur Jabar ini akan bergabung dengan Partai Golkar, partai berwarna kuning tersebut.

Akun Instagram Wali Kota Bogor, @bimaaryasugiarto, pun berkomentar, "keren pisan Vespa Kuning nya pak Gub... berangkat...!"

Akun @beginu pun mengomentari Vespa kuning berpelat BE tersebut, "kendaraanku kuning."

Begitu pun dengan akun @dudi_syafran yang mengomentari Vespa kuningnya Gubernur Jabar tersebut, "kode naik vespa warna 'kuning'".

Ridwan Kamil dijadwalkan berkegiatan di Jakarta pada hari ini.

Berdasarkan informasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, Ridwan Kamil dijadwalkan menghadiri Wisuda Sarjana MNC University Tahun Akademik 2022/2023, rapat terkait Bandara Kertajati dan Penerbangan Haji bersama Dirjen Haji, dan pertemuan dengan Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.

Sebelumnya diberitakan, langkah Ridwan Kamil untuk bergabung dengan partai politik menjelang Pemilu 2024 semakin terlihat jelas.

Ridwan Kamil dijadwalkan akan diumumkan bergabung menjadi kader Partai Golkar, Rabu (18/1/2023).

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily, pun membenarkan mengenai kabar yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil akan bergabung dengan Golkar. Rencananya, pengumuman ini dilakukan di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta.

"Jika tidak ada aral melintang, insyaallah di Jakarta. Di Kantor DPP Partai Golkar," kata Ace melalui pesan digital, Selasa (17/1/2023) malam.