Melalui Program Sauyunan, Persib Bandung Beri Bantuan Bagi Anggota Viking Bogor yang Alami Musibah

Community and Activation Manager PERSIB, Rijki Kurniawan (tengah) menyampaikan bantuan Sauyunan kepada keluarga dari anggota Viking Bogor, Muhammad Hambali.

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung memberikan bantuan kepada salah seorang anggota Viking Bogor, Muhammad Hambali yang mengalami musibah dan harus menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor.

Musibah yang dialami Hambali, diketahui saat dirinya seusai melakukan nonton bareng (nobar) laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Community and Activation Manager Persib, Rijki Kurniawan mengatakan, pemberian bantuan bagi Hambali, untuk meringankan biaya perawatan di rumah sakit dirinya, merupakan wujud empati Persib atas musibah yang dialami pemuda berusia 17 tahun tersebut.

Bantuan tersebut diterima oleh pihak keluarga yang diwakili kakak Hambali, Rizky Saputra (24) dan ayahnya Misnan (50).

Menurutnya, saat dijenguk di RSUD Kota Bogor, Rijki mengatakan, Hambali sudah siuman dan diharapkan kondisinya semakin membaik.

"Bantuan ini berasal dari program sosial, Sauyunan PERSIB. Kita berharap bisa membantu meringankan beban biaya perawatannya. Kita berdoa Hambali bisa segera pulih dan kembali memberikan dukungan untuk Persib," ujar Rijki dilansir dari laman resmi klub, Persib.co.id, Senin (16/1/2023).

Sementara itu Kakak dari Hambali, Rizky Saputra mengatakan, mewakili pihak keluarga, dirinya menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan donasi yang diberikan oleh Persib.

“Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada PERSIB atas bantuan dan perhatian yang diberikan. Semoga adik saya Hambali bisa lekas sembuh,” katanya.

Sebelumnya, Viking Persib Club (VPC) menggelar aksi solidaritas berupa penggalangan donasi bagi dua anggotanya, yakni Muhammad Hambali (Viking Bogor) dan Aldho Mapasoga (Viking Pamanukan) yang mengalami musibah usai menonton pertandingan Persib kontra Persija, Rabu (11/1/2023) lalu.

Dalam unggahan di akun resmi Instagram ofisial Viking Persib Club dijelaskan penggalangan donasi bertajuk Stand Strong and Donate to Save A Live tersebut, ditujukan untuk meringankan biaya pengobatan bagi kedua anggotanya.

"Stand Strong and Donate to Save A Live Solidary Support. Donasi untuk membantu biaya pengobatan atas insiden kecelakaan yang dialami oleh anggota Viking Bogor (Muhammad Hambali), dan Viking Pamanukan (Aldho Mapasoga) Pascapertandingan Persib vs Persija, Rabu, 11 Januari 2023," tulis akun @officialvpc, Kamis (12/1/2023). (Cipta Permana)

