Trio Pelatih Spanyol Bentangkan Benderanya di Stadion GBLA, Persib Bandung Melesat Tak Terkalahkan

TRIBUNJABAR.ID - Trio pelatih asal Spanyol, Luis Milla, Manuel Cascallana, dan Carlos Rodriguez membentangkan benderanya setelah Persib Bandung menang 1-0 atas Persija Jakarta.

Persib Bandung kembali melesat sebagai tim yang tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir di Liga 1 2022/2023.

Mengawali pertandingan di tahun 2023, Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta pada laga tunda putaran pertama di Stadion GBLA, Rabu (11/1/2023).

Gol tunggal diciptakan oleh sang bomber asal Brasil, Ciro Alves di menit ke-63' setelah mendapatkan assist dari David da Silva.

Keberhasilan tersebut membuat anak-anak asuh Luis Milla bertengger di posisi keempat klasemen sementara Liga 1 2022/2023 dengan raihan 33 poin, hanya terpaut satu poin dari PSM Makassar yang berada di puncak.

Sebagaimana diketahui 10 pertandingan tak terkalahkan Persib Bandung itu didapatkan ketika para Pangeran Biru mulai ditangani oleh pelatih asal Spanyol, Luis Milla.

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu tidak sendirian dalam menyusun taktik maupun strategi bagi para Maung Bandung.

Baca juga: Persib Bandung Jadikan Stadion Wibawa Mukti Cikarang Sebagai Home Base Sementara Putaran Dua Liga 1

Luis Milla memboyong dua pelatih dari negara asalnya, Manuel Cascallana sebagai asisten pelatih dan Carlos Rodriguez sebagai pelatih fisik.

Merayakan kemenangan tersebut, ketiganya mengibarkan bendera Spanyol di Stadion GBLA setelah memenangkan laga atas Persija Jakarta.

Momen tersebut terekam dalam unggahan Luis Milla di Instagram miliknya.

Senyum sumringah nampak dari wajah trio pelatih asal Spanyol tersebut sambil membentangkan bendera Spanyol.

"THANK YOU TEAM, THANK YOU FANS (terima kasih tim, terima kasih penggemar)," tulis Luis Milla dalam keterangannya dikutip dari Instagram @luismillacoach pada Kamis (12/1/2023).

"We got the 3 points in a very important match (kita mendapatkan tiga poin di setiap pertandingan yang penting)," sambungnya.

Selain itu, Luis Milla juga merasa bahagia dengan kehadiran bobotoh kembali di Stadion GBLA.