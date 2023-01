Kerja Sama Apik Dua Brasil Bawa Kemenangan untuk Persib Bandung, Ciro Alves Mengaku Kagum Pada DDS

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung berhasil meraih kemenangan di laga pamungkas putaran pertama Liga 1 2022/2023 atas Persija Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu berlangsung panas.

Di babak pertama, baik Maung Bandung dan Macan Kemayoran bermain tanpa gol.

Hingga pada babak kedua pada menit 63, striker Persib Bandung Ciro Alves berhasil membobol gawang Persija Jakarta.

Ciro Alves berhasil menuntaskan umpan dari rekannya, David da Silva.

Gol tersebut pun mengantarkan Maung Bandung meraih kemenangan.

Di sisi lain, kerja sama Ciro Alves dan David da Silva pun begitu apik.

Diketahui, tak hanya kali ini kerja sama antara Ciro Alves dan David da Silva terbentuk dengan baik.

Keduanya kerap kali memanfaatkan momen seperti itu dengan baik.

Kerja sama apik dua Brasil ini pun tampaknya dirasakan oleh keduanya.

Pemain bernomor punggung 77 tersebut pun mengungkapkan hal itu melalui unggahan di Instagram Storynya.

Ciro Alves mengatakan, sangat kagum dengan rekannya, David da Silva pada pertandingan yang telah dilakoninya itu.

Ia juga menyebut jika David da Silva adalah sosok yang selalu melakukan segalanya dalam sebuah pertandingan demi meraih pertandingan.

"Respect and admiration for this guy! did everything to play, i know how much you did to be in today's game, thank you bro @davidasilva14, (rasa hormat dan kekaguman untuk orang ini! melakukan segalanya untuk bermain, saya tahu seberapa banyak yang Anda lakukan untuk bermain hari ini)," kata Ciro Alves dikutip dari unggahan Instagram Storynya, Kamis (12/1/2023).