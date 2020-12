Kata Adinia Wirasti Dipilih Dian Sastro Bintangi Film di Debutnya sebagai Sutradara, Bukan Anak Emas

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Dian Sastrowardoyo menjalani debut sebagai sutradara. Namun, pemilihan Adinia Wirasti untuk membintangi film debut Dian Sastrowardoyo menimbulkan pertanyaan tersendiri.

Persahabatan erat keduanya sejak film Ada Apa dengan Cinta? pertama disinyalir membuat Adinia Wirasti jadi anak emas Dian Sastro di lokasi syuting film Nougat.

Namun, hal tersebut dibantah langsung oleh Adinia Wirasti.

"Jadi memang kalau sebetulnya diistimewakan atau enggak, justru banyak banget yang jadi gampang dari tugas sutradara dan pemain karena persahabatan kita," kata Adinia dalam konferensi pers virtual, Rabu (16/12/2020).

Kedekatan personal itu bahkan menjadi kunci utama bagaimana Dian selaku sutradara bisa mengeluarkan potensi terbesar dari seorang Adinia Wirasti.

"Dan karena kami bersahabat, Dian tahu persis how to turn on that emotion itu," ucap pemeran Karmen dalam AAdC ini.

Dian Sastro juga menjelaskan alasan ia memilih Adinia Wirasti sebagai pemain dalam film debutnya.

Persahabatan yang sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun itu membuat visi keduanya sama tentang sebuah film.

Keduanya sepakat bahwa film yang baik adalah film yang berhasil memikat penonton berkat kemampuan akting pemainnya.

Film Nougat merupakan satu dari lima cerita yang dibungkus dalam film Quarantine Tales.

Film ini rencananya akan ditayangkan secara serentak mulai 18 Desember 2020 di layanan streaming Bioskop Online. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dian Sastro Debut Jadi Sutradara, Adinia Wirasti Tegaskan Tak Dianakemaskan"