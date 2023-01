Jadwal Proliga 2023 di Bandung Hari Ini, Bandung BJB Tandamata Libur, Jakarta Elektrik Main Pertama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hari ini, Sabtu (7/1/2023) kompetisi bola voli nasional Proliga 2023 akan kembali digelar di GOR Sabilulungan, Jalak Harupat, Bandung.

Tuan rumah Bandung bjb Tandamata hari ini absen bertanding.

Akan ada 4 pertandingan yang dimainkan dengan laga pertama dimulai pukul 12:00 WIB.

Jakarta Elektrik PLN dan Jakarta BIN akan memainkan laga pertama hari ini.

Berlangsung di GOR Sabilulungan Jalak Harupat, Jawa Barat, Surabaya BIN Samator dan Jakarta Pertamina Fastron bakal beraksi.

Surabaya BIN Samator akan berhadapan dengan Kudus Sukun Badak, sementara Jakarta Pertamina Fastron bertemu Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Keseruan dari gelaran Proliga 2023 hari ini dapat disaksikan secara live dan gratis di Moji TV.

Jadwal Proliga 2023 Sabtu, (7/1/2023)

12.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (Putri)

14.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator (Putra)

16.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 46 (Putra)

Jakarta Pertamina Fastron berhasil mengamankan kemenangan perdananya di seri Bandung kemarin, Jumat (6/1/2023).

Menang tiga set langsung, membuat Yolla Yuliana dan kolega nangkring di puncak klasemen tim putri.

Sementara itu dari tim putra, Surabaya BIN Samator mengincar kemenangan perdananya.

Sebab di laga pertama, mereka harus kalah setelah bermain sebanyak lima set.

Bukan hanya dari kubu Surabaya BIN Samator, Jakarta BNI 46 dan Kudus Sukun juga mengincar kemenangan pertamanya.

Klasemen Proliga 2023

Tim Putra

Jakarta LavAni Allo Bank menduduki puncak klasemen Proliga 2023 Bandung setelah meraih dua kemenangan beruntun, Jumat (6/1/2023). (Tangkapan layar laman Flashscore)

Tim Putri

Klasemen Proliga 2023 putri menempatkan tim milik BUMN, Jakarta Pertamina Fastron menduduki puncak klasemen, Jumat (6/1/2023). (Tangkapan layar laman Flashscore)

