Hasil Indonesian Idol XII Babak Audisi Tadi Malam: Peserta Asal Garut Dipuji Tampil Anti-Mainstream

TRIBUNJABAR.ID - Inilah hasil Indonesian Idol XII babak Audisi tadi malam, Senin (2/1/2023). Terdapat total 24 peserta yang mendapatkan Golden Ticket.

Lanjutan babak Audisi Indonesian Idol XII di RCTI menampilkan malam pencarian terakhirnya.

Anang Hermansyah cs mengakhiri pencarian bakat dari penjuru kota di Indonesia pada tahap Audisi.

Berikut adalah hasil Indonesian Idol babak Audisi tadi malam:

1. Athia Faudina (Yogyakarta)

Athia yang ternyata penggemar Anang Hermansyah ini membawakan lagu Gemintang Hatiku milik Tiara Andini.

Suara Athia berhasil mencuri perhatian para juri dan mendapatkan empat Yes dari para juri.

2. Rachel Hutauruk (Jakarta)

Rachel, pelajar berusia 16 tahun membawakan lagu Taking A Chance on Love milik Ethel Waters.

Pembawaan Rachel langsung memikat para dewan juri karena mampu membawakan lagu tersebut dengan style jazz.

Sementara untuk lagu Indonesia Rachel membawakan lagu Prahara Cinta mirik Lydia dan Imaniar.

Rachel berhasil membawa Golden Ticket dari empat dewan juri kecuali Anang Hermansyah.

3. Deden Anugrah (Garut)

Deden yang berprofesi sebagai seorang guru membawakan lagu Beggin' milik The 4 Seasons feat The Sound of Frankie Valli.